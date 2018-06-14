РИАМО - 14 июн. Мособлдума приняла план мероприятий по реализации основных положений указа президента от 7 мая 2018 года, передает корреспондент РИАМО.

«Данный план (мероприятий Московской областной думы по реализации основных положений указа президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» - ред.) был подготовлен и составлен из предложений комитетов и фракций Московской областной думы. Проект постановления предложен к принятию», - сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

План включает 33 пункта, среди которых подготовка предложений по внесению изменений в федеральное и региональное законодательство, проведение мониторингов правоприменения нормативных правовых актов, проведение круглых столов, выездных заседаний.

По словам Брынцалова, до конца года подмосковный парламент выступит с закинициативой по изменению федерального законодательства – речь идет об освобождении индивидуальных предпринимателей от обязанности покупать кассовые аппараты. Такое право получат вновь зарегистрированные ИП, у которых нет наемных работников, и работать без кассовой техники они смогут год или два с момента.

Кроме того, профильный комитет Мособлдумы занимается формированием регионального законодательства, направленного на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, не признанного аварийным, добавил он.

Также будет проведено пять мониторингов правоприменения законодательства, итогом которых может стать совершенствование законодательства, таким образом, план остается открытым и в случае необходимости, в него внесут дополнения, сказал спикер Мособлдумы.

Брынцалов отметил, что всего планируется более 20 мероприятий – они касаются всех сфер жизни общества – благоустройство, экология, сельское хозяйство, здравоохранение и другие.

Ранее Мособлдума приняла план по реализации основных положений послания президента России Федеральному собранию РФ от 1 марта 2018 года.

Новый майский указ Путина определяет приоритетные цели и задачи развития страны до 2024 года.

В указе обозначены 12 приоритетных проектов, которые правительство РФ должно разработать или скорректировать до 1 октября. Проекты касаются демографии, здравоохранения, образования, жилья, экологии, безопасности и качества дорог, производительности труда, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, а также экспорта.