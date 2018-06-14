РИАМО - 14 июн. В столице 4 августа пройдет четвертый ночной велопарад, участники соберутся в 22:00 на Суворовской площади, сообщается на сайте мероприятия.

«В субботу, 4 августа, пройдет четвертый ночной велопарад. Присоединяйтесь, чтобы показать, что городу нужна качественная велосипедная инфраструктура!» — говорится в сообщении.

Сбор участников намечен на 22:00 на Суворовской площади. Въезд в зону сбора по Самотечной улице будет ограничен. Велопарад стартует в 23:00.

Как добавляется на сайте, идея проведения большого велопарада по центру Москвы в поддержку развития велоинфраструктуры принадлежит участниками проекта по развитию велокультуры Let's bike it!

Первый московский велопарад прошел 20 мая 2012 года. В его подготовке приняли участие более 200 волонтеров из разных городов России, а его участниками стали более 8 тысяч человек.