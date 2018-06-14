РИАМО - 14 июн. Московская область по итогам четырех месяцев 2018 года занимает второе место по производству сыра в РФ после Алтайского края, доля Подмосковья в объеме производства в России превышает 11%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министерство сельского хозяйства России подвело итоги производства сыра в стране в январе-апреле 2018 года.

«Московская область по-прежнему является крупнейшим производителем сыра в России. С начала года у нас произведено 16,4 тысячи тонн. Это порядка 11,5% в общем объеме производства сыра в стране. От Алтайского края, который занимает первую позицию, мы отстаем совсем немного. Они произвели 17,3 тысячи тонн, доля в общем объеме производства сыра в стране – 12,1%. Так что первое место для нас – это реальная цель», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Всего в России за четыре месяца 2018 года было произведено 142,9 тысячи тонн сыра, - на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В числе лидеров по производству сыра также Воронежская область – 10,7 тысячи тонн (7,5% в общем объеме производства сыра в России), Брянская область – 10,5 тысяч тонн (7,3%), Белгородская область – 10,4 тысячи тонн (7,3%), Татарстан – 9 тысяч тонн (6,3%), Удмуртия – 5,9 тысячи тонн (4,1%).

Ранее Разин сообщал, что в Подмосковье в 2017 году в фермерском секторе и малом бизнесе появились около 20 проектов по сырному производству, а всего в регионе более 40 предприятий, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств занимаются производством сыра.