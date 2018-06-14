РИАМО - 14 июн. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг сразу в трех чтениях приняли законопроект, в соответствии с которым губернатор Подмосковья получает полномочия по установлению грантов для победителей конкурсов в сфере культуры и архитектуры, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается внести изменение в закон Московской области «О губернаторе Московской области» и дополнить статью 7 полномочием губернатора Московской области по установлению грантов победителям конкурсов, проводимых Московской областью в сфере культуры, архитектуры», - сказал первый заместитель министра культуры Московской области Андрей Мурашов, представляя законопроект.

Он отметил, что изменение вводится в связи с проведением министерством культуры Подмосковья в 2018 году всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области. За первое место на конкурсе предусмотрен один грант в размере 1,7 миллиона рублей, за второе место – один грант в размере 510 тысяч рублей, за третье место – один грант в размере 340 тысяч рублей.