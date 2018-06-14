РИАМО - 14 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов выразил соболезнования родным и близким режиссера Станислава Говорухина, скончавшегося в возрасте 82 лет.

Режиссер, председатель комитета Государственной думы по культуре Станислав Говорухин скончался после длительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха» в четверг утром.

«Сегодня не стало прекрасного режиссера, моего коллеги, яркого и талантливого человека Станислава Говорухина. Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память», – написал Брынцалов на своей странице «ВКонтакте».

Говорухин родился 29 марта 1936 года в Свердловской области. Актер, режиссер, общественный деятель, председатель комитета Госдумы по культуре. Имеет звание народного артиста Российской Федерации. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя».