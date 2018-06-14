РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. Около 300 единиц списанной оргтехники администрации Балашихи сдали на вторичную переработку в рамках акции «Школа утилизации - электроника», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Благотворительную программу «Школа утилизации - электроника» проводит Фонд рационального природопользования. Первым регионом, присоединившимся к программе, стала Московская область. В 2017 году в акции стали участвовать бюджетные учреждения, органы государственной и муниципальной власти. В рамках программы жители Подмосковья и коллективы бюджетных учреждений могут сдать старую и неработающую электронную технику на переработку бесплатно. В 2018 году в акции уже приняли участие 59 городов Подмосковья. Собрано 110 тонн электроники.

«Все экологические акции очень важны. Тем самым мы привлекаем жителей и организации к раздельному сбору отходов. Благотворительная программа «Школа утилизации - электроника» хороша тем, что сбор старой техники проводится как среди жителей, так и среди бюджетных учреждений. Из администрации Балашихи мы сдали на вторичную переработку около 300 старых неработающих компьютеров, мониторов, принтеров, копировальных аппаратов», - сказала консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Балашихи Светлана Маренинова.

Исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова сообщила, что собранную технику отвозят на вторичную переработку на «Комбинат экологического обслуживания» в Люберцах и на «Мордовский экологический комбинат» в Саранске. После переработки вторсырье поступает на производство.

«Для бюджетных учреждений это экономия средств – по законодательству они обязаны утилизировать электронику за свои средства. Жители также могут внести свой вклад в сохранение экологии. В электронике много вредных химических соединений. В старых мониторах содержатся мышьяк, свинец, ртуть. В отработанных картриджах содержится цианид. Обычные провода при разложении выделяют хлор и диоксиды. А после переработки электроники вредные вещества не попадают в природу», – сказала Кудзагова.

Фонд рационального природопользования организован в 2007 году. Помимо сбора электроники, фонд также проводит акции по переработке автомобильных шин. С 2011 года фонд передал на переработку более 25 тысяч тонн шин. В 2017 году было собрано 157 тонн электронной техники.