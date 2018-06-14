РИАМО - 14 июн. Сотрудники заказника «Журавлиная родина», ведущие мониторинг редких видов птиц в Дмитровской районе, впервые заметили в Яхромской пойме утку-пеганку, занесенную в Красную книгу России, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Численность этой необыкновенно красивой птицы постоянно сокращается из-за незаконной охоты. Добыть пеганку очень легко: эта утка доверчива и позволяет приблизиться к ней практически вплотную», – отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

Он добавил, что в последние годы в «Журавлиной родине» значительно выросло видовое разнообразие. Из-за образования системы озер на месте бывших торфяных разработок выросло число гнездящихся птиц.

В ходе недавних наблюдений здесь впервые замечены несколько пар чомг – краснокнижных птиц из семейства поганковых, а также токующая выпь и другие редкие птицы.

«Журавлиная родина» – один из самых лучших наших заказников. Здесь ведут большую научную и просветительскую работу егеря, лесники, волонтеры и студенты, члены дружины природы биофака МГУ. Это настоящая жемчужина заповедного Подмосковья, и за ее сохранностью мы тщательно следим», – подчеркнул министр.

В заказнике действует жестких охранный режим. Всякое посещение его в период с 15 апреля до 1 октября, въезд автомобилей и мототехники, сбор грибов и ягод, запрещены. Также запрещена фото- и видеосъемка без специального разрешения Минэкологии.