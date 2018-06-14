РИАМО - 14 июн. Более 200 объектов в Подмосковье сделают доступными для маломобильной категории граждан в текущем году в рамках программы «Доступная среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В этом году будет повышен уровень доступности в 227 объектах – это подмосковные детские сады, школы, детские дома для детей сирот, спортивные и культурные учреждения медицинские организации и объекты социального обслуживания и занятости», – говорится в материале.

Программа «Доступная среда» реализуется в Подмосковье более 5 лет и в рамках программы повышалась доступность социальных объектов региона. Но с переходом на проектный метод работы был пересмотрен подход по созданию доступной среды. В области перешли на маршрутизированный подход, основанный на потребностях людей с инвалидностью, отмечается в сообщении.

В качестве пилотных проектов были выбраны Люберцы, Одинцово, Раменское и Сергиев Посад – в данных районах проживает почти 20% инвалидов от общей численности инвалидов Подмосковья.

«Мы провели подробный анализ потребностей инвалидов, и установили, что доступная среда больше всего нужна инвалидам, передвигающимся на кресло-колясках и тотально слепым гражданам. И маршруты, в первую очередь, составлялись именно для этих категорий», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, муниципальные образования провели работу по корректировке перечней подъездов, где проживают инвалиды, для включения их в программу МинЖКХ «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов за счет жителей». Будут адаптированы 657 подъездов, 221 двор, 113 социальных объектов, 484 объекта дорожной инфраструктуры.

Кроме того, эксклюзивно для Московской области сервис «Яндекс.Транспорт» адаптировали для размещения информации о низкопольных автобусах, добавила министр.