РИАМО - 14 июн. Один миллиард рублей получат проекты участников конкурса «Территория роста», представивших концепции развития территорий муниципальных образований Подмосковья, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В Московской школе управления «Сколково» с четверга по 17 июня проходит первый модуль программы «Территория роста. Проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области».

«Первоначальные условия предполагают, что у нас есть 1 миллиард рублей, который мы готовы вложить в те проекты, которые пройдут защиту, в том числе, по результатам программы «Сколкова». Но мы также должны понимать, что 1 миллиарда очень мало для того, чтобы реализовать проект не только на территории десяти муниципалитетов, но и вполне возможно на территории одного», - сказал Буцаев.

Согласно справочному материалу, по итогам программы каждая команда представит завершенную концепцию развития своей территории, включающую финансово-экономическую стратегию, социальные решения, маркетинговое исследование, анализ основных видов рисков, логистическую составляющую и план-график реализации проекта. В качестве поощрения победители получат на реализацию проекта гранты, общий фонд которых составит 1 миллиард рублей, и финансирование в рамках государственных программ Московской области.