РИАМО - 14 июн. Москомархитектура согласовала проект нового паталогоанатомического корпуса больницы имени Ерамишанцева на Ленской улице в Бабушкинском районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Площадь здания составит более 5 тысяч квадратных метров. Этот корпус будет выполнен лаконично и качественно – трехэтажное здание с активно используемым подземным этажом планируется отделать серым сланцевым камнем, а под консолью главного входа установят металлические ламели», – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Паталогоанатомический корпус будет функционально разделен на несколько зон. Помещения морга расположатся под землей, на первом этаже разместятся ритуальные и секционные группы. Лаборатория займет второй, а администрация – третий этаж.

С другими корпусами больницы новое здание будет соединено подземным переходом, а территорию вокруг здания планируется благоустроить. После завершения строительства существующий корпус планируется снести.