РИАМО - 14 июн. В Подмосковье за пять месяцев 2018 года заготовили более 23 тысяч литров донорской крови, при этом каждый год в регионе заготавливают порядка 60 тысяч литров крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С января по май 2018 года в Подмосковье заготовлено свыше 23 тысяч литров донорской крови и 11 тысяч литров плазмы. Общее число доноров крови и ее компонентов за данный период составило 25,7 тысячи человек», - рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он также сообщил, что всего за пять месяцев текущего года произведено свыше 37 тысяч донаций. При этом в Подмосковье ежегодно донорскую кровь сдают порядка 50 тысяч человек.

«В регионе популяризируется сдача крови, практически все донации происходят на безвозмездной основе. Благодаря донорам, в Московской области каждый год заготавливают свыше 60 тысяч литров донорской крови и ее компонентов. Подмосковные медицинские организации полностью обеспечены требуемыми компонентами крови, из других регионов компоненты крови не поступают», – добавил министр.

Заготовкой донорской крови и ее компонентов в Подмосковье на сегодняшний день занимаются 37 медицинских организаций.

«Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В рамках этой даты в Подмосковье организованы мероприятия по популяризации донорства, в частности, акции, флэшмобы, раздача информационных буклетов и другие. Они помогают привлечь еще большее число людей в донорские ряды», - заключил Марков.