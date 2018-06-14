РИАМО - 14 июн. Конкурсная комиссия подмосковного проекта «Территория роста» отобрала десять проектов команд из районов и городских округов Московской области, которые представили концепции развития территорий своих муниципальных образований, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В Московской школе управления «Сколково» с 14 по 17 июня проходит первый модуль программы «Территория роста. Проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области». В рамках мероприятия представлены лучшие концепции развития муниципалитетов Подмосковья, которые будут способствовать инвестиционному и экономическому развитию городов региона.

«Были отобраны десять муниципалитетов, которые на самом деле представили концепции, в которых мы усмотрели не столько экономическую суть проектов, сколько инвестиционную привлекательность. Мы пытались в этом отношении определить те команды, которые обладают достаточно серьезной компетенцией, обладают составом команды», - сказал Буцаев.

Он добавил, что в ходе обучения команды должны определить, какие точки роста в отношении развития могут предложить муниципалитеты инвесторам.

Как отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева, проекты должны помочь развитию туризма, способствовать тому, чтобы туристы приезжали в регион на более длительный период.

«Нам хотелось бы, чтобы люди приезжали к нам на два-три дня. Проекты, которые были отобраны сюда в «Сколково» - это как раз проекты, которые позволяют сделать территорию более интересной», - сказала Косарева.

По ее словам, многие проекты, участвовавшие в отборочном этапе, подразумевали повышение комфортности территорий.

Как отметил вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, конкурс социально-экономического и территориального развития муниципальных образований «Территория роста» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Вы знаете, что перед нами, перед страной стоит амбициозная задача. Есть майский указ президента, и определены целевые показатели по экономическому росту страны. Успех страны складывается из успеха конкретных регионов и, соответственно, их муниципальных образований», - добавил Габдрахманов.

Ранее в ходе своего обращения к жителям Подмосковья губернатор Андрей Воробьев дал поручение областному министерству экономики и финансов увеличить приток инвестиций в Московскую область посредством поощрения муниципалитетов, имеющих лучшие концепции развития. В связи с этим в феврале 2018 года стартовал конкурс социально-экономического и территориального развития муниципальных образований «Территории роста».

В рамках отборочного этапа было получено 50 конкурсных заявок, основными направлениями которых были туризм и рекреация, промышленность, высокие технологии. Прошли в ключевой этап конкурсного отбора команды из Волоколамского района, Коломенского городского округа, Балашихи и других муниципалитетов.