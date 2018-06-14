РИАМО - 14 июн. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство 12-этажного здания гостиницы с апартаментами в районе Даниловский на юге Москвы, здание будет украшено витражами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект будет расположен по адресу: 2-я Рощинская улица, владение 1, строение 2 (ЮАО).

«Выдано разрешение на строительство многофункционального здания гостиницы квартирного типа с апартаментами в районе Даниловский на юге Москве. Здание возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до июля 2019 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Общая площадь 12-этажного комплекса составляет 6,3 тысячи квадратных метров. Входные группы в гостиничную и офисную части многофункционального здания организуют с главного и дворового фасадов (с северной и южной части здания). Офисные помещения будут расположены на первых двух этажах. Помещения, обслуживающие гостиничную часть, – на первом этаже.

В вестибюльной группе создадут зону приема и регистрации, пост охраны, зону ожидания с информационной стойкой, а также помещение отдыха персонала, камеру хранения и универсальный санузел для маломобильных посетителей. С третьего по 12-й этаж разместятся 28 апартаментов.

Двухэтажный подземный паркинг рассчитан на 30 машино-мест. Въезд на автостоянку организуют с северо-восточной стороны.

Для усиления архитектурной выразительности на фасаде применяются окна и витражи разных размеров и конфигурации.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок гостиницы. К проверкам в обязательном порядке привлекаются специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.