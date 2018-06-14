РИАМО – 14 июн. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР, советского и российского режиссера Владимира Краснопольского, сообщает Газета.ru.

Медведев отметил, что киноленты и сценарные работы Краснопольского стали классикой отечественного кинематографа.

«В судьбах показанных вами героев отражен подлинный драматизм испытаний, которые выпадали на долю нашей страны. Ваши сюжеты всегда наполнены любовью к людям, сопереживанием к их жизням и глубоким знанием российской истории», – отмечается в поздравительной телеграмме.

Свой первый фильм - «Самый медленный поезд» - Краснопольский снял в 1963 году. Картина повествует о поезде, везущем из освобожденного города в тыл военнопленных и переживающих войну простых людях.

Среди работ знаковых Краснопольского – фильмы «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», сериалы «Ермоловы», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и другие.

Сейчас Краснопольский работает над криминальным сериалом «Экспроприатор».