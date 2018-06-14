РИАМО - 14 июн. Мосгорсуд отколотил апелляционную жалобу и признал блокировку Telegram законной, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«В Мосгорсуде рассмотрена апелляционная жалоба на решение Таганского районного суда от 13 апреля 2018 года об ограничении доступа к Telegram. Определением судебной коллегии Мосгорсуда решение суда первой инстанции оставлено без изменения», - сказал собеседник агентства.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram.

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