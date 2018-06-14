РИАМО - 14 июн. Новые экологические стандарты необходимо внедрять в Подмосковье, также важно создать современную систему переработки отходов, сообщил в четверг журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы тратим большие деньги и усилия, чтобы убрать все старое, безнадежно устаревшее, и сделать новый экостандарт. Это касается и леса, и рек, и, конечно, утилизации и переработки мусора», - сказал Воробьев.
Кроме этого, среди приоритетов - создание современной системы переработки мусора.
«Известно, что Подмосковье - рекреационный регион. Все, что связано с реками, лесом, с новой системой утилизации отходов, все является нашим приоритетом. Мы хотим, чтобы обочины дорог, маленькие города, деревушки были чистыми, опрятными. Для этого должна быть современная система переработки мусора», - отметил Воробьев.
С конца 2018 года Московская область первой принимает новый экологический стандарт. Новая система предотвратит экологическую катастрофу.
Первый этап - комплекс по переработке отходов. Здесь мусор рассортируют при помощи умных сепараторов по физическим свойствам - на металл, стекло, пластик и бумагу. Крупные предметы измельчат, пластик гранулируют, бумагу и металл спрессуют.
На втором этапе оставшиеся 20% (отходы, которые невозможно переработать, так называемые «хвосты») ждет либо термическое обезвреживание по современной технологии, либо безопасное захоронение. Площадки для захоронения построят по технологии бережного отношения к природе. Каждый полигон оборудуют дренажной системой для отвода газов и жидкостей. А на дно положат геотекстильный барьер, чтобы ни одна вредная частица не попала в воду, почву или воздух. Это цивилизованная система обращения с мусором, как в Европе.
Для термической переработки отходов в Московской области построят четыре высокотехнологичных завода по японо-швейцарской технологии. Они превратят отходы в электроэнергию. Дым от производства очистят до состояния пара. Ни одна даже самая мельчайшая частица не просочится в воздух. Даже шлак и летучая зола пойдут на строительство дорог.
Первые три комплекса по переработке отходов появятся в Подмосковье уже в сентябре 2018 года в городских округах Рошаль, Зарайск и Серебряные Пруды. Всего таких комплексов в Московской области будет 11 (Сергиево-Посадский район, Коломенский округ, Кашира, Клин, Можайск, Дмитровский городской округ, Волоколамский район, Богородский округ). Вместе они смогут перерабатывать весь мусор региона. Это окончательно решит экологическую проблему.
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