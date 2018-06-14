РИАМО - 14 июн. Московская областная дума установила предельный размер экстренной социальной помощи в кризисной ситуации, он составит не более 2 миллионов рублей для граждан, получивших вред здоровью, и для семей погибших граждан, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается внести в закон Московской области

№189/2013-ОЗ «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области» следующие изменения: установить для лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации и места жительства в Московской области, попавших в кризисную ситуацию, повлекшую за собой человеческие жертвы, право на получение экстренной социальной помощи; установить предельный размер экстренной социальной помощи в кризисной ситуации в размере не более 2 миллионов рублей для граждан, получивших вред здоровью, и для семей погибших граждан», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, представляя законопроект.

Она отметила, что принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области. Предоставление экстренной социальной помощи в кризисной ситуации будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных министерству социального развития Московской области на указанные цели в бюджете Московской области на 2018 год.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.