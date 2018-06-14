РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июн. Госадмтехнадзор Московской области вместе с торгово-промышленной палатой Красногорска и представителями администрации горокруга проверил, как соблюдаются чистота и порядок на территориях, прилегающих к 20 предприятиям бизнеса в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Обследовали объекты предпринимательской деятельности в сфере торговли, расположенные на Заводской улице Красногорска. В результате мероприятия было проверено 20 объектов. Представители бизнеса получили замечания, которые были устранены в ходе рейда», – сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что основная цель таких мероприятий – не наказывать виновных, а указать бизнесменам на допускаемые ими нарушения закона.

Рейд состоялся в рамках областной программы «Общественная защита».