РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июн. В парке «Ивановские пруды» в подмосковном Красногорске впервые организовали летнее развлечение для отдыхающих - прогулки на катамаранах, сообщается на официальной странице автономного учреждения «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

Лодочная станция работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Прокат двухместного катамарана стоит 300 рублей за полчаса и 500 рублей за час. Четырехместного – 350 рублей и 600 рублей соответственно.

«Оплатить прокат можно непосредственно на берегу пруда. На деревянном настиле установлен стенд с правилами пользования катамараном. Возле него сидит сотрудник, который осуществляет прокат», – сказал представитель учреждения «Парки Красногорска».

Выдача в прокат плавсредств прекращается в 19:30.