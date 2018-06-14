РИАМО - 14 июн. Интервал движения поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце в дни матчей чемпионата мира по футболу составит пять минут, также поезда будут ходить до 3 часов ночи, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Для удобства пассажиров, гостей столицы и болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в дни футбольных матчей электропоезда «Ласточка» будут ходить чаще, а режим работы Московского центрального кольца в некоторые дни продлится до 3 часов ночи», – отмечается в сообщении.

Железнодорожники продлят минимальный – пятиминутный – интервал движения между «Ласточками» за несколько часов до и после матчей 14, 17, 20, 26, 27 июня и 1, 3, 11 и 15 июля.

Кроме того, в ночь с 16 на 17, с 27 на 28 июня, с 3 на 4 и с 11 на 12 июля «Ласточки» будут курсировать на МЦК до 3 часов ночи.

Такой режим работы компания «РЖД» установила по заявке столичного метрополитена.

«Сокращенный интервал движения и работа МЦК до глубокой ночи позволят туристам и болельщикам максимально комфортно передвигаться по столице», – заключается в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.