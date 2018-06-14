РИАМО - 14 июн. Первый этап строительства путепровода на улице Гагарина в подмосковном Домодедове вошел в завершающую стадию, началась укладка асфальта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты подрядной организации приступили к укладке асфальта на строящемся путепроводе через железнодорожные пути Павелецкого направления. На объекте в настоящее время ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с применением износоустойчивой щебеночно-мастичной смеси», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Он добавил, что для удобства жителей строительство объекта реализуется в несколько этапов. Так, строительство первого этапа уже вошло в завершающую стадию, на путепроводе идет укладка верхнего слоя покрытия. Работы завершатся в III квартале 2018 года, и будет открыто движение на участке протяженностью порядка 1,7 километра от улицы Краснодарская по путепроводу с выездом на улицу Промышленная и трассу М-4 «Дон».

«Таким образом, уже на данном этапе будет ликвидирован железнодорожный переезд на 35 километре перегона Бирюлево-Домодедово. На втором этапе предусмотрено строительство моста через реку Городнянка, путепровода через М-4 «Дон» и автодороги до деревни Киселиха. Завершить работы на втором этапе планируется до конца 2018 года», – отметил Тресков.

В строительстве объекта задействовано свыше 120 специалистов и 40 единиц техники, заключил министр.

«Строительство автодороги свяжет крупные промышленные предприятия с городом Домодедово и улучшит транспортную доступность прилегающих районов за счет обеспечения выезда на трассу М-4 «Дон», – отметил исполняющий обязанности директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» Владимир Локтев.