РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 июн. Экипаж внедорожного клуба из подмосковного Королева стал третьим в отборочном этапе кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам, сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель клуба Денис Базанов.

Соревнование проходило в Вологодской области рядом с городом Череповец. Экипажи соревновались в формате классического gps-ориентирования. На старте командам был дан корнет с точками, которых было более 50. За них участники получали баллы от 5 до 20. Помимо классических точек с номерами, командам предстояло ответить на вопросы об объектах культурного наследия области и пройти задания квеста.

«Экипаж из Королева, в который вошли Денис Базанов, Алексей Леонов и Марина Польская прошел 12 часов гонки и занял призовое 3 место. Мы вышли в финал кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам», - сказал Базанов.

Финал пройдет 25 августа в Вологде, где за звание чемпиона поборются сильнейшие экипажи из разных регионов России.