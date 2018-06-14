РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 юн. Подольская городская прокуратура выявила нарушения в работе АО «Дикси ЮГ» и наложила на сеть магазинов штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение закона о противодействии коррупции, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник Подольского городского прокурора Андрей Орешкин.

Подольская городская прокуратура в феврале 2018 года провела проверку соблюдения законодательства о государственной службе и противодействии коррупции в АО «Дикси ЮГ». В ходе проверки установлено, что в нарушение статьи 12 ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель взял на должность заместителя управляющего магазином в Подольске сотрудника, состоявшего ранее на госслужбе, и не уведомил об этом его бывшего работодателя.

«По результатам рассмотрения административного дела мировым судом АО «Дикси ЮГ» признано виновным в нарушении законодательства о противодействии коррупции и привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей. В настоящее время постановление суда вступило в законную силу», – сказал Орешкин.

Принятый на работу сотрудник до трудоустройства в АО «Дикси ЮГ» замещал должность федеральной государственной гражданской службы, а именно являлся судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Сокольскому району Вологодской области.

В соответствии с указом президента РФ «О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы» должность судебного пристава-исполнителя включена в реестр должностей федеральной государственной гражданской службы. Таким образом, АО «Дикси ЮГ» обязано было сообщить в 10-дневный срок о трудоустройстве нового сотрудника в Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области. Уведомление о трудоустройстве АО «Дикси ЮГ» не направлялось.