РИАМО (СЕРГИЕВ ПОСАД) – 14 июн. Организация по продаже цветов, удобрений и семян ООО «Городские цветы» в Сергиевом Посаде не предоставила документы для проверки сотрудникам Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, мировой суд разберется в ситуации, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Офис ООО «Городские цветы» располагается в Сергиевом Посаде по улице Клементьевская, дом №29.

«В адрес юридического лица (ООО «Городские цветы» - ред.) было направлено уведомление о сроках проведения мероприятия, необходимости прибытия законного представителя организации и копия распоряжения, в котором указан перечень документов, необходимых для проведения проверки, однако в назначенное время представитель организации не явился, необходимые документы для достижения целей и задач проверки не представил», – говорится в сообщении.

В отношении организации составили акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица Управления.

«Материалы дела направлены в мировой суд по подведомственности для привлечения юридического лица к административной ответственности», – заключается в материале.