РИАМО - 14 июн. В столице на торги выставят здания, которые освободятся после переезда городских структур в деловой комплекс «Москва-Сити», пишет в четверг газета «Ведомости».

Сейчас в этих помещениях располагается 4,4 тысячи сотрудников департаментов городского имущества, информационных технологий, торговли и транспорта, а также подведомственных им организаций.

«Всего планируется продать на аукционах 51 объект общей площадью 79,8 тысячи квадратных метров. Стартовая стоимость достигает 15,74 миллиардов рублей», – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, большинство зданий разбросаны по всему центру города, многие из них построены в первой половине XX века. Содержание объектов обходится недешево, а многие нуждаются в капитальном ремонте.

Уже в августе 2018 года на аукционы планируется выставить здания на улице Большая Ордынка, 68, строение 1; улице Тверская, 19, строение 2; улице Петровка, 17, строение 1; улице Ельнинская, 20, корпус 1. За них мэрия планирует выручить не менее 965 миллионов рублей.

Переезд правительства Москвы состоится до конца июня. Для этого в 2016 году городские власти приобрели у «Капитал груп» 51,06 тысячи квадратных метров в башне «Око» (с первого по 25-й этаж). Сумма сделки тогда составила 13,6 миллиарда рублей, а на ремонт, оснащение мебелью и техникой было потрачено 5,3 миллиарда рублей.

Переезд правительства Москвы в офисный комплекс «Око» соответствует глобальному тренду на повышение эффективности управления городским имуществом, считает партнер-эксперт The Boston Consulting Group Константин Полунин.

Это предполагает сравнение эффективности использования городских активов с коммерческими, после этого разрабатывается стратегия их перепрофилирования, включая переезд в менее дорогие, но гораздо более удобные современные офисные центры.