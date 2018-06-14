РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. Сотрудники МЧС освободили 13-летнего жителя Подольска, у которого застряла нога на железнодорожном мосту через реку Шача в городе Фурманов Ивановской области, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Ивановской области.

Днем 11 июня на пункт связи 17 пожарно-спасательной части по охране города Фурманова и Фурмановского района поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции «Фурманов», который сообщил, что на железнодорожном мосту через реку Шача на металлическом марше лестницы арматурой зажало ногу подростку.

«На место незамедлительно выехал дежурный караул. Прибыв к железнодорожному мосту, сотрудники МЧС увидели мальчика практически под железнодорожным полотном, он застрял на металлическом марше лестницы на высоте около 8 метров. Сотрудники пожарно-спасательной части с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели работы по освобождению нижней конечности подростка», - говорится в сообщении.

Мальчика зовут Глеб, ему 13 лет. Он приехал в Фурманов на каникулы к бабушке из города Подольска. После освобождения подростка осмотрели, он не пострадал. На место происшествия вызвали родственников ребенка. Сотрудники МЧС России провели профилактическую беседу по соблюдению мер безопасности с мальчиком и его родными. Подросток был немного напуган произошедшим и пообещал впредь быть аккуратнее и внимательнее.

«На уроках безопасности мы с коллегами стараемся призвать детей быть более внимательными, не забывать о правилах безопасного поведения и правилах пожарной безопасности. Такие беседы необходимы для профилактики и недопущения подобных случаев» - сказал начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Юрий Устинов.