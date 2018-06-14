РИАМО - 14 июн. Здравоохранение в Подмосковье важно сосредоточить на кардиологической и онкологической помощи, а также на развитии поликлиник, в регионе уже созданы специальные программы для врачей, сообщил журналистам в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также особый акцент необходимо сделать на здравоохранении. Мы реализовали мощный комплекс по родовспоможению, построили пять перинатальных центров. Сейчас другие вызовы, - кардиология, онкология, первое поликлиническое звено. И здесь мы направим наши усилия для того, чтобы кардинально поменять систему, сделать ее современной, удобной, комфортной. Такой запрос сегодня существует у нас в Подмосковье», - сказал Воробьев.

Губернатор пояснил, что в Подмосковье существуют специальные программы для врачей, направленные на улучшение условий труда и повышение заработной платы.

Он также отметил важность создания новых рабочих мест в регионе.

«Нужно открывать новые индустриальные парки, привлекать инвесторов, чтобы создавались фабрики и заводы, чтобы работа была там, где живешь. Мы в последнее время достаточно хорошо и уверенно двигаемся в этом направлении и ежегодно прибавляем на уровне 40-50 миллиардов в региональный бюджет. Это архиважно для нас. Вот такой темп мы должны сохранить дальше», - отметил Воробьев.

По словам главы региона, ежегодно в Московской области создается несколько тысяч новых рабочих мест.