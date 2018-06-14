РИАМО - 14 июн. Режиссер, председатель комитета Государственной думы по культуре скончался в Подмосковье, сообщает в четверг ТАСС.

«Режиссер Станислав Говорухин скончался в 10:37 в санатории «Барвиха», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин», - говорится в материале.

Володин сообщил о смерти Говорухина на заседании нижней палаты парламента. По словам спикера Госдумы, Говорухин скончался после тяжелой продолжительной болезни.

Говорухин родился 29 марта 1936 года в Свердловской области. Актер, режиссер, общественный деятель, председатель комитета Государственной Думы по культуре. Имеет звание народного артиста Российской Федерации. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя».

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