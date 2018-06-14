РИАМО - 14 июн. Власти Москвы выделят учреждениям Росгидромета в 2018-2020 годах почти 600 миллионов рублей на создание системы штормового предупреждения, передает РИА Новости.

«Столичные власти выделят в 2018-2020 годах учреждениям Росгидромета более 574 миллионов на создание системы наблюдений за погодой на 120 вышках сотовой связи вдоль всех кольцевых дорог Москвы и области, начиная с Московского большого кольца, следует из дорожной карты по развитию системы мониторинга, предупреждения об опасных и неблагоприятных погодных явлениях. Как отмечается в документе, утвержденном заместителем мэра Москвы Петром Бирюковым, таким образом будет сознана система предупреждения опасных погодных явлений», – отмечается в сообщении.

Как уточняется в дорожной карте, будут установлены 43 новые автоматические метеостанции, внедрены информационные системы обработки данных, созданы удобные форматы предоставления информации пользователям.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, в конце мая 2017 года прошел по московскому региону, приведя к значительным разрушениям и жертвам. Погибли 16 человек, в том числе пять – в Подмосковье, пострадали около 200. В области также оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.