РИАМО – 14 июн. Министерство экономики РФ выступило против законопроекта о запрете торговли сигаретами дешевле максимальной розничной цены (МРЦ), по мнению специалистов министерства, такой запрет снизит доступность легальной табачной продукции, что приведет к росту теневого рынка, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов. В Минэкономики России посчитали, что действующий порядок, при котором в рознице сигареты могут стоить до 25% ниже указанной на пачках МРЦ, стоит рассматривать не как запрещенные законом скидки, а как «способ ведения предпринимательской деятельности».

«В распоряжении газеты оказался проект отзыва Минэкономики на законопроект с поправками к 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», предлагающий с 1 января 2019 года запретить продажу табачных изделий по ценам ниже МРЦ. По мнению министерства, установить запрет реализации табачной продукции ниже МРЦ экономически нецелесообразно, так как существенные различия в уровне доходов населения по регионам затрудняют реализацию товара по одной и той же цене. При этом снижение ценовой доступности легальной табачной продукции будет способствовать росту теневого рынка и, как следствие, снизит налоговые поступления в бюджет», — говорится в статье.

В Минэкономики пришли к заключению, что минимальные и максимальные розничные цены на сигареты — гибкий инструмент госрегулирования стоимости табачной продукции, способствующий, в том числе, снижению уровня ее потребления.

В пресс-службе Минэкономики подтвердили содержание проекта отзыва. В Минздраве России ответили, что продолжают рассматривать законопроект вместе с представителями экспертного сообщества. В Минсельхозе и Минпромторге не ответили на запрос.

Вместе с тем довод Минэкономики опровергают данные исследования Nielsen, согласно которым, например, средняя цена пачки Winston Blue в Московском регионе составляет 114,8 рубля, тогда как в Южном регионе она 116,6 рубля, а в Дальневосточном — 118,7 рубля. Цены на сигареты «Максим» — 67,9, 75,3 и 72,5 рубля соответственно. В то же время в 2017 году среднедушевой денежный доход в Москве был 61,36 тысячи рублей в месяц, в Московской области — 41,18 тысячи рублей, тогда как в Дальневосточном федеральном округе он составил 37,22 тысячи рублей, а в Южном — лишь 27,23 тысячи рублей.

То, что в отдаленных регионах страны средние цены на сигареты могут быть выше, чем в Москве, эксперты объясняют более дорогой логистикой, а также тем, что, в отличие от столицы, там меньше представлены современные форматы торговли — именно они сильнее всего снижают цены на сигареты в пределах допустимого отклонения от МРЦ в 25%.

Розничные сети за счет больших объемов закупки могут позволить себе более значительные скидки, чем несетевые магазины, в результате по объему продаж сигарет современные форматы торговли впервые обошли традиционные — их соотношение достигло 52% к 48% соответственно, тогда как в начале 2015 года через сетевых ритейлеров продавалось только около 37% сигарет. Это связано как раз с тем, что сети стали активнее использовать возможность продавать сигареты ниже МРЦ и тем самым перетянули к себе покупателей из несетевой розницы.