РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. Коммунальные службы подмосковных Люберец подготовили к новому отопительному сезону более 250 многоквартирных домов, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду. На территории городского округа Люберцы всего 2 067 многоквартирных домов. На сегодняшний день в 258 МКД работы выполнены в полном объеме. Оформляются паспорта готовности к отопительному периоду», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в соответствии с утвержденным графиком, выполнена подготовка 10 котельных. Всего на территории городского округа работает 81 котельная.

«В рамках проведения подготовки к осенне-зимнему периоду ведутся ремонтные работы инженерных сетей. До 16 июня проведут профилактические ремонтные работы на ЦТП по улице Московская, дом №9, строение 1, и на ЦТП по улице Шоссейная, дом №7, строение 1», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что продолжается ремонт тепловых сетей около домов №№10,12 по улице Попова и ремонт канализационного колодца по улице Южная.