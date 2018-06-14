РИАМО - 14 июн. Партийные конференции по выдвижению кандидатов на выборы губернатора Московской области проведут в ближайшее время «Зеленые», «Альянс зеленых», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», сообщила журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«Мы также ждем кандидатов и от других партий, пока только «Единая Россия» провела в установленном порядке конференцию по выдвижению. Ждем коллективы других партий. Сегодня будет проходить конференция партии «Справедливая Россия». Завтра свою конференцию проводит экологическая партия «Зеленые», на 16 июня запланирована конференция сразу трех партий — «Альянс Зеленых», КПРФ, ЛДПР, и 17 июня запланирована конференция партии «Яблоко», - сказала Хаймурзина.

Она добавила, что представители Мособлизбиркома посещают все конференции. В ближайшее время станет известен полный список кандидатов.

«Мы вступили в активную фазу. И в ближайшее время мы будем знать полный перечень кандидатов», - отметила Хаймурзина.

Постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 по 27 июня.

Правом выдвижения кандидатов обладают исключительно избирательные объединения, выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения законом не предусмотрено.

Решением Избирательной комиссии Московской области ранее установлено, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Подмосковья должно быть собрано и представлено 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципалитетов.

Ранее действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев подал в Мособлизбирком заявление о согласии баллотироваться на пост главы региона.