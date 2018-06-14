РИАМО - 14 июн. Движение транспорта на нескольких улицах Москвы 15 июня будет перекрыто или ограничено в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Движение перекроют 15 июня с 4:00 до 11:00 на улице Дурова, участке улицы Щепкина от улицы Самарская до Садового кольца, улице Мещанская, участке улицы Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца, участке Капельского переулка от проспекта Мира до улицы Гиляровского, участке Выползова переулка в районе дома №7, на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект», – говорится в сообщении.

Также движение будет перекрыто на улице Большая Татарская, в Старом Толмаческом переулке, Малом Татарском переулке, Климентовском и Озерковском переулках.

Движение транспорта по одной полосе ограничат на участке улицы Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей и родственников, совершают ответные гостевые визиты с подарками.

На праздновании Ураза-байрама в Московской соборной мечети ожидают до 120 тысяч человек, на других площадках празднования в Москве ожидают около 20-30 тысяч верующих.