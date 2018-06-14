РИАМО - 14 июн. Вице-премьер Виталий Мутко, курировавший подготовку к проведению ЧМ-2018 в России, прокомментировал попытки иностранных политиков бойкотировать чемпионат мира по футболу, он также отметил заслугу тысяч людей в организации мундиаля.

«Попытки бойкота изначально были обречены на провал. Это говорит о том, что иностранные политики иногда бывают оторваны от реальной жизни. Такие крупные турниры всегда дают огромные медийные возможности, и многие пытаются воспользоваться ими в своих целях. Но футбол не имеет границ, и его любят во всех странах», – сказал Мутко в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг.

Он также отметил заслугу тысяч людей, а также федеральных органов власти, министерств и ведомств в организации мундиаля и подготовке колоссальной инфраструктуры.

«Очевидно, что сейчас все скептики умолкают, потому что они видят: все получилось. Мы вложили себя в этот турнир и делали его от чистого сердца. Мечтали подарить миру настоящий праздник футбола. У нас все получилось», – подчеркнул вице-премьер.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.