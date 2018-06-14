РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. Подмосковное предприятие «ЗиО-Подольск» изготовило специальное оборудование для атомной станции (АЭС) «Куданкулам» в Индии, говорится в сообщении отдела корпоративных коммуникаций подольского предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) изготовил и подготовил к отгрузке сепаратосборник для системы промежуточной сепарации и перегрева пара (ПСПП) третьего энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии», – говорится в сообщении.

Сепаратосборник предназначен для сбора отсепарированной в ПСПП влаги. Емкость изготавливается из углеродистой стали. Представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд, состоящий из корпуса, патрубков подвода и слива сепарата. Внутри сепаратосборника установлена промежуточная перегородка с системой регулирования уровня и перепада давления на различных режимах эксплуатации блока АЭС. Сепаратосборник весит 20 тонн; длина аппарата 6 метров; диаметр – 3,6 метра. Срок службы оборудования – 30 лет. Впервые сепаратосборники данного типа «ЗиО-Подольск» изготовил для 1 и 2 блока Тяньваньской АЭС в Китае с реакторной установкой типа ВВЭР-1000.

Технический проект был разработан специалистами департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск» совместно с представителями «НПО ЦКТИ». Рабочая конструкторская документация, авторский надзор за изготовлением и шеф-монтаж на площадке атомной станции осуществляют сотрудники департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск».

АО «Атомэнергомаш» – поставщик ключевого оборудования для АЭС «Куданкулам». В частности, для третьего и четвертого блоков станции предприятия компании производят парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, главные циркуляционные трубопроводы, сепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого давления, трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование реакторного острова и машинного зала.

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (ПАО «ЗиО-Подольск») – крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. Всего 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.