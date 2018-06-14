РИАМО - 14 июн. Здание для Гагаринского и Хамовнического районных судов планируется построить в Москве на территории Юго-Западного административного округа, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: район Академический, промзона №3 «Донские улицы» (ЮЗАО) для нового строительства.

«На земельном участке площадью 1,3 гектара планируется строительство административного здания с целью размещения Гагаринского и Хамовнического районных судов», – говорится в сообщении.

Суммарная поэтажная площадь объекта может составить 32,7 тысячи квадратных метров, предельная высота – 30 метров.