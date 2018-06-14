РИАМО – 14 июн. США и Китай входят в десятку стран по числу купленных билетов на чемпионат мира по футболу, который проходит в России, хотя их команды не участвуют в соревнованиях, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

Агентство «ТурСтат» проанализировало данные статистики купленных билетов на чемпионат мира 2018 года в России. Всего на соревнования реализовано более 2,5 миллионов билетов.

«Китай, который лидирует по росту числа туристских поездок в Россию в этом году, и США - единственные из стран, чьи сборные не участвуют в ЧМ-2018, - входят в первую десятку по числу купленных билетов на чемпионат мира», - говорится в сообщении.

США, Бразилия, Колумбия, Германия, Мексика, Аргентина, Перу, Китай, Австралия и Англия вошли в первую десятку зарубежных стран, болельщики которых купили больше всего билетов на чемпионат.

США и Бразилия лидируют в топ-10 стран. Сборная Бразилии является одним из главных претендентов на победу в ЧМ-2018, а в США, Мексике и Канаде пройдет чемпионат мира по футболу 2026 года.

Паспорт болельщика ЧМ-2018 получили более полумиллиона человек. Рейтинг иностранцев с Fan ID возглавили США, Мексика и Китай.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.