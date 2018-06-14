РИАМО - 14 июн. Здание Театр.doc в центре Москвы проверили после анонимного звонка в полицию о заложенном взрывном устройстве, информация о бомбе не подтвердилась, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы театра.

«Было сообщение об угрозе взрыва, приехали спецслужбы и кинологи с собаками. Все проверили, но ничего не нашли», – сказала собеседник агентства.

Она добавила, что в это время в театре шел спектакль, но из-за инцидента он не был сорван.

Ранее СМИ сообщили, что в полицию поступил звонок об угрозе взрыва в здании Театр.doc в Малом Казенном переулке в центре столицы.

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