РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. В городском округе Люберцы в текущем году отремонтировали около 400 подъездов по губернаторской программе, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На 13 июня 2018 года запланирован ремонт 362 подъездов. По факту выполнен ремонт 381 подъезда, что составляет 29% от общего количества», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что всего за неделю отремонтировали 44 подъезда.

«В 2018 году в городском округе Люберцы запланирован ремонт 1 332 подъезда. Для сравнения в прошлом году (в 2017 году – ред.) мы отремонтировали 1 298 подъездов. Все работы выполнялись под строгим контролем жителей», – добавил Ружицкий.