РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В подмосковном Подольске 13 июня вечером водитель спорткара Subaru не справился с управлением и на высокой скорости врезался в грузовик, который в итоге завалился на бок, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В Подольске на Симферопольском шоссе у обочины стоял грузовик. Водитель спорткара Subaru на высокой скорости врезался в него, от удара грузовик перевернулся на бок», - сказал очевидец.

По его словам, водители не получили серьезных травм. У спорткара сильно повреждена передняя часть.