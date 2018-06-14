РИАМО - 14 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона, передает корреспондент РИАМО.

«Настрой уверенный, есть план действий, который мы должны реализовать в Подмосковье. Построить сильное, здоровое, чистое Подмосковье. Сегодня я в избирательную комиссию сдал документы. После проверки, прохождения через фильтр, через подписи муниципальных депутатов я рассчитываю зарегистрироваться с 25 июня по 5 июля», - сказал Воробьев.

Он добавил, что полон сил решать проблемы, которые волнуют людей.

Седьмого июня 2018 года постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 июня по 27 июня.

Правом выдвижения кандидатов обладают исключительно избирательные объединения, выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения законом не предусмотрено.

На начальном этапе партии принимают решения о выдвижении кандидатов. Далее кандидаты обязаны написать личное заявление о согласии баллотироваться и представить его в Избирательную комиссию Московской области вместе с решением избирательного объединения, иными документами, подтверждающими сведения, указанные в заявлении.

На втором этапе кандидаты обязаны собрать и представить Мособлизбирком подписи депутатов и избранных глав муниципальных образований – так называемый муниципальный фильтр.

Решением Избирательной комиссии Московской области установлено, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Подмосковья должно быть собрано и представлено 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципалитетов, из которых 98 - подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Московской области.

Кандидат на должность губернатора Московской области должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранными на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов не менее чем в 51 муниципальном районе и городском округе Московской области.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.