РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В подмосковном Подольске мотоциклист на высокой скорости врезался в легковой автомобиль на улице Большой Серпуховской, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшедшего.

Авария произошла вечером 13 июня.

«Около девяти часов вечера на Большой Серпуховской, 45, возле торгового центра «Капитолий» мотоциклист, двигаясь в сторону площади Ленина, на высокой скорости врезался в легковой автомобиль, выезжавший с парковки торгового центра. Он попытался затормозить, но его занесло», - сказал очевидец.

По его словам, к моменту приезда скорой мотоциклист был в очень тяжелом состоянии, у него были открытые переломы. Обломки мотоцикла лежали на дороге, движение какое-то время было парализовано в обе стороны.