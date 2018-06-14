РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. Электричку Горьковского направления Московской железной дороги Фрязево — Москва полностью отменили в четверг по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной ППК.

«Горьковское направление. Полная отмена поезда №6753 (Фрязево — Москва). Предварительная причина - отказ технических средств», - говорится в сообщении.

До октября 2018 года все электропоезда Горьковского направления будут проезжать станцию «Карачарово» без остановок, это связано с реконструкцией платформы. По маршруту «Карачарово – Чухлинка» курсируют компенсационные автобусы.