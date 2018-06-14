РИАМО – 14 июн. В России создадут общенациональную сеть биологических банков, реализация этого проекта позволит ученым проводить испытания новых медикаментов, не тестируя их на животных и людях, пишет в четверг газета «Известия».

В 2014 году биофонд Российской венчурной компании (РВК) проинвестировал создание первого в России официального банка биологических образцов. Эта структура доказала свою необходимость для медиков, и теперь при поддержке РВК и фонда «Сколково» она трансформируется в общенациональную платформу.

«Проект предусматривает развитие общероссийской сети биобанков. Они будут работать с клиническими центрами. НБС должен обеспечивать материалами диагностические и фармацевтические организации, проводить самостоятельные исследования», – сообщил газете руководитель проекта «Национальный БиоСервис» (НБС) Виталий Пруцкий.

В рамках проекта НБС уже открыты три биобанка-лаборатории – в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Планируется создавать такие организации по всей стране.

Источниками образцов служат местные лечебные учреждения. Они получают биоматериалы в процессе регулярной клинической деятельности. Количество российских медорганизаций, поставляющих материалы для национального биобанка, уже приближается к сотне.

«Наступила эра персонализованной медицины. Исследования с помощью биологических образцов – необходимы для развития этого направления. Ученым нужны ткани с определенными патологиями или генетическими мутациями. Их изучение позволит изобрести новые препараты, способные совершить прорыв в лечении многих заболеваний», – пояснил онколог, член-корреспондент Российской академии медицинских наук Сергей Орлов.

При этом использование человеческого биоматериала может привести к возникновению этических и юридических проблем. Эти вопросы в российском законодательстве пока урегулированы не полностью.