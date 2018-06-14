РИАМО - 14 июн. Первая в России персональная выставка анонимного стрит-арт художника Бэнкси открылась в Центральном доме художника, пишет в четверг газета «Известия».

«В ЦДХ открылась, пожалуй, самая громкая столичная выставка лета – первая ретроспектива британского художника Бэнкси в России. Около 100 экспонатов, в том числе подлинники, существующие в единственном экземпляре, позволяют сполна погрузиться в эстетику знаменитого анонима и заставляют задуматься о роли искусства в современном мире», – говорится в сообщении.

Имя бристольского провокатора ассоциируется в первую очередь с граффити на реальных городских объектах. Но практически каждый образ, рожденный на улицах, затем продолжал жизнь во множестве коллекционных и сувенирных воплощений.

На аукционах и полусекретных распродажах регулярно появляются принты, пронумерованные и маркированные фирменной печатью Banksy – они-то и составили основу московской экспозиции. Помимо этого, посетители видят проекции на стены, крупные фотографии арт-объектов. Есть также несколько холстов, картонок и металлических табличек, вручную оформленных Бэнкси. Хотя даже подобные вещи порой имеют тираж: используя трафареты, Бэнкси может сделать столько экземпляров, сколько надо для оптимальной выручки.

«Бэнкси сегодня – как царь Мидас: все, к чему он прикасается, становится золотым. А чтобы сохранять анонимность, с внешним миром художник взаимодействует через менеджеров и помощников, по слухам, имея команду не меньше, чем у крупнейших поп-звезд», – отмечает газета.

Ретроспектива в ЦДХ становится исследованием мифа и попыткой препарировать феномен Бэнкси не только как художественное, но и как социальное явление. Фотографии снабжены подробным рассказом о судьбе работ: некоторые из них подвергались нападениям вандалов, другие были закрашены властями, третьи ушли с молотка вместе с домами.