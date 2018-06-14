РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. Новую школу в жилом комплексе «Новоград Павлино» в подмосковной Балашихе начнут строить в третьем квартале 2018 года, проектирование практически завершили, сообщается на портале «Добродел».

Жительница жилого комплекса «Новоград Павлино» пожаловалась на портале «Добродел» на перенос сроков строительства школы. Администрация городского округа рассмотрела обращение.

«В настоящее время застройщиком ЖК «Новоград Павлино» - ООО «МИЦ-Инвестстрой» практически завершены проектные работы на строительство школы, после прохождения экспертизы проектной документации застройщик сможет приступить к строительству. Ориентировочный срок начала строительства школы - третий квартал 2018 года», - сообщил замглавы администрации Балашихи Сергей Лукичев.

Он также добавил, что администрация держит на контроле вопросы, связанные со строительством социальных объектов в жилом комплексе «Новоград Павлино».

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году в городском округе сдадут в эксплуатацию три новые школы, также подготовят проекты строительства еще пяти школ.

Жилой комплекс «Новоград Павлино» строится компанией «МИЦ». Проект предусматривает возведение 35 монолитно-кирпичных домов, ФОКа, детских садов, школ и поликлиник.