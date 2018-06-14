РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 июн. Жители подмосковного Королева обсудят с властями вопросы капитального ремонта на заседании рабочей группы 15 июня, сообщается на странице координационного совета в Instagram.

Заседание рабочей группы координационного совета и общественное обсуждение вопросов капитального ремонта пройдет под руководством заместителя руководителя администрации Сергея Иванова.

«На заседании 15 июня собравшиеся рассмотрят реализацию программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2018 году. Следующим вопросом в повестке обозначено включение в программу капитального ремонта систем пожаротушения и дымоудаления», - говорится в сообщении.

Также на заседании обсудят начисления и оплату взносов за муниципальную площадь по специальным счетам. Начало общественного обсуждения в 14:30 в ДиКЦ «Костино». К участию приглашаются все желающие.