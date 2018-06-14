РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. После жалоб жителей подмосковной Балашихи в Кучинском и Озерном лесопарках городского округа убрали мусор, сообщается на портале «Добродел».

Жители Балашихи пожаловались на портале «Добродел» на навалы мусора в Кучинском и Озерном лесопарках. Администрация городского округа рассмотрела обращения.

«Работы по уборке указанной территории выполнены в полном объеме. Фотоматериалы прилагаются», - сказал замглавы администрации Балашихи Игорь Дьяков.

Глава городского округа Сергей Юров ранее сообщил, что субботники в лесопарках Балашихи будут проходить ежемесячно до октября, всех желающих приглашают присоединиться к уборке.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.