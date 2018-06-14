РИАМО - 14 июн. Информация о задымлении в поезде московского метро на Люблинско-Дмитровской линии не подтвердилась, интервалы движения поездов были увеличены из-за проверки сведений, сообщил РИАМО представитель пресс-службы метрополитена.

«Пассажиры в поезде, следовавшем по Люблинско-Дмитровской линии, почувствовали характерный запах. Поезд был остановлен для проверки. Пассажиры высажены. Поезд осмотрели специалисты МЧС. Предположения о задымлении не подтвердились. Движение было оперативно возобновлено», - сказал собеседник агентства.

Вечером 13 июня на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки временно были увеличены интервалы движения поездов.