РИАМО - 14 июн. Реконструкция моста через реку Велинку в Подмосковье завершена досрочно, на пять месяцев раньше срока, в ходе работ заменили конструктивные элементы, ряд опор и смонтировали новое пролетное строение, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

Мост через Велинку был построен еще в 1972 году. За время эксплуатации конструктивные элементы сооружения практически исчерпали свой ресурс. Для обеспечения безопасного проезда по этому участку трассы М-5 был разработан проект полной реконструкции моста.

«ФКУ «Центравтомагистраль» завершило реконструкцию моста через реку Велинку на 55-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» (старое направление). Работы закончены на пять месяцев раньше запланированного срока», – отмечается в сообщении.

Работы стартовали в марте 2017 года. В ходе реконструкции заменили конструктивные элементы сооружения, промежуточные и крайние опоры, смонтировали новое пролетное строение и построили локально-очистные сооружения. Русла и откосы земляного полотна укрепили матрасами «Рено». Верхний слой дорожного покрытия выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к высоким нагрузкам.

Для удобства пешеходов мостовики устроили тротуары из литого асфальтобетона. В целях безопасности установили барьерное и перильное ограждение, обустроили электроосвещение, нанесли разметку термопластиком и заменили дорожные знаки.

Всего в текущем году на подмосковном участке автодороги М-5 «Урал» будет отремонтировано восемь мостов и путепроводов. Это еще один мост через Велинку на 53-м километре трассы (новое направление), а также искусственные сооружения на 35-м, 38-м, 65-м, 71-м, 101-м, 118-м и 124-м километрах.